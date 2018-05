Tuttosport: "Bassano vincere e alla fine scomparire"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il futuro del Bassano, dopo le dichiarazioni choc di patron Rosso, pronto a fondere la società giallorossa col Vicenza che vorrebbe acquisire all'asta fallimentare, trova spazio nella pagina dedicata quest'oggi da Tuttosport alla Serie C. Il quotidiano torinese titola: "Bassano vincere e alla fine scomparire. La tifoseria si ribella a patron Rosso che vuole trasferire il titolo a Vicenza. Stasera sfida playoff alla Reggiana. L'allenatore Colella: 'Siamo pagati per andare in campo, ma in squadra tira una buona aria'.

Quindi qualche numero: "22 le stagioni del Bassano sotto la proprietà di Renzo Rosso"; "14 le stagioni nel professionismo fra C1 e C2 con la proprietà Rosso"; "4 le stagioni di fila di presenza del Bassano ai playoff per la B".