Tuttosport: "Il Catania da record ora aspetta il derby"

© foto di Giuseppe Scialla

"Il Catania da record ora aspetta il derby": ecco come Tuttosport apre la pagina sportiva dedicata alla Serie C, trattando quest'oggi del Catania.

Nel dettaglio: "Non è stata proprio una passeggiata, al di la di cosa potrebbe far credere il risultato, ma la vittoria di Siracusa contro l'Akragas, oltre a confermare il Catania al secondo posto in classifica a meno quattro dal Lecce, ha permesso agli etnei di conquistare una manciata di record stagionale che, in attesa di definire il futuro nelle prossime tre partite, può già rendere orgogliosi, squadra e tifosi".