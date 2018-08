Tuttosport: "Juve U23 al decollo. Oggi il Cuneo in Coppa"

© foto di Valeria Debbia

Inizia oggi una nuova pagina del calcio italiano. Questa sera alle 20.30 al 'Moccagatta' di Alessandria si giocherà la prima gara ufficiale di una seconda squadra nel calcio italiano. Nel dettaglio si tratta della Juventus U23, unica compagine B finora iscritta al campionato di Serie C. A lei dedica spazio Tuttosport nel pezzo dal titolo: "Juve U23 al decollo con Fernandes in regia. Oggi c'è il Cuneo in Coppa". "Il tecnico Zironelli - si legge ancora - parte dal 3-5-2 e dalle certezze Zanandrea, Alcibiade e Parodi".