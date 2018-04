Tuttosport: "Padova 15 minuti in Serie B: la Fermana la riporta in C"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spazio alla Serie C sulle pagine di Tuttosport. L'apertura è dedicata al Padova chiamato ieri a vincere per centrare la matematica promozione in Serie B. "Padova 15 minuti in Serie B: la Fermana la riporta in C" è il titolo del quotidiano sportivo che poi scrive: "Se la Reggiana dovesse perdere, la squadra di Bisoli sarebbe comunque promossa".