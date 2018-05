Tuttosport: "Rosso speranza, Vicenza sogna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inchiesta di due pagine sulla situazione del Vicenza e il conseguente annuncio di Renzo Rosso, patron della Diesel e del Bassano dalle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese titola: "Rosso speranza, Vicenza sogna. Fermento in città con Renzo Rosso, 10° italiano più ricco, che vuole acquistare il club attualmente gestito dal curatore fallimentare. Scelta attesa per fine mese".

Quindi tre interviste di approfondimento: "«E' la provvidenza». Pasqualin punta sul signor Diesel. L'agente a Vicenza da 47 anni: «E' un imprenditore di successo che ama il bello: perfetto per questa città»". Poi: "Parla Pancho, il nonno ultrà: «Però i colori non cambino». «Dopo tante delusioni c'è da capire se diventerà realtà. Tutti sperano in uno stadio nuovo»". Infine: "Il sindaco sulla sua figura: «E' un veneto attaccato al territorio». «Con un interlocutore così forte, il Comune sarebbe pronto a parlare del Menti da rifare»".