Tuttosport sulla C: “Caos Livorno. Via Sottil, ds e dg”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio alla delicata situazione in casa Livorno sulle pagine sportive di Tuttosport dopo la decisione di Spinelli di rivoluzionare lo staff. "Caos Livorno! Cacciato Sottil, via pure Ds e Dg.- titola il quotidiano - Rivoluzione Spinelli e domani big match con il Siena". All'interno si legge l'analisi più approfondita di quanto successo: "A poco più di 24 ore dalla partita decisiva con il Siena, il presidente Aldo Spinelli, con una mossa a sorpresa ha esonerato l'allenatore Andrea Sottil e oggi sarà annunciato Luciano Foschi (ex Renate). Via anche il ds Mauro Facci che sarebbe dovuto passare a fare l'osservatore ma che non accetterà l'incarico, con il ritorno di Elio Signorelli in sella. Decisioni, non condivise, che hanno spinto il dg Nicola Pecini a dare le sue dimissioni irrevocabili, alle quali potrebbero seguire quelle del club manager Igor Protti che ha preso un po' di tempo per decidere il da farsi".