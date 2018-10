Tuttosport sulla Juve U23: “Così non va”

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nelle pagine interne di Tuttosport spazio alla sconfitta della Juventus U23 contro la Lucchese nell'ultimo turno di Serie C. “Juve U23 così non va”, è il titolo scelto dal quotidiano torinese che poi continua: “ Troppi errori per i giovani bianconeri, a Lucca incassano la quarta sconfitta stagionale. De Feo (doppietta) e Sorrentino (rigore) per i toscani. Non bastano i gol di Kastanos e Mavididi. La squadra di Zironelli soffre la velocità dei padroni di casa. La sconfitta vale anche il sorpasso in classifica. Lunedì sera match di cartello con la capolista Piacenza".