© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Agostinone è un nuovo giocatore della Calcio Lecco 1912. Il difensore nato il 6 aprile 1988 a Foggia, cresce proprio nelle giovanili della sua città, dove esordisce in Serie C1 nella stagione 2004/05. La sua avventura in terra pugliese dura fino al 2015/2016 con in mezzo le parentesi al Martina Calcio, alla Pro Vercelli e al Montichiari.

Nell’estate del 2016 Giuseppe passa al Piacenza, chiudendo poi la stagione al Lecce. L’anno successivo approda alla Virtus Francavilla, dove conosce mister Gaetano D’Agostino, che lo vuole anche nella sua avventura all’Alessandria nella stagione 2018/19.

Dopo sei mesi Agostinone ritrova a Lecco mister D’Agostino, che in due anni lo ha schierato in campo per 60 volte.