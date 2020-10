ufficiale Agostinone nuovo calciatore del Foggia. Era svincolato dopo il Lecco

Attraverso una nota ufficiale, il Foggia comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Giuseppe Agostinone, svincolato dopo l'esperienza con il Lecco.

Centrocampista foggiano doc e con una lunga trafila nel settore giovanile rossonero, che lo ha portato a mettersi in mostra ed esordire con la maglia della squadra della sua città e collezionare circa 150 presenze (e 8 gol).

“Tornare finalmente a casa, difendendo i colori della squadra della mia città, giocando nel mio stadio: di più non potevo chiedere. Essere un calciatore del Foggia è da sempre una grande responsabilità, soprattutto per chi come me è cresciuto con questa maglia incollata addosso, della quale sono il primo tifoso. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sono pronto”, queste le sue prime parole al ritorno in rossonero.