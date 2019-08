UFFICIALE: AJ Fano, arriva il difensore Di Sabatino: firma per un anno

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di essersi assicurata le prestazioni del difensore centrale Pasquale Di Sabatino con contratto annuale.

Nato ad Atri il 26 febbraio 1997, Di Sabatino muove i primi calci nella Renato Curi Angolana per poi passare, all’età di 14 anni, nella famiglia Pescara con la quale disputa il campionato Primavera ed il Torneo di Viareggio nella s.s. 2014/15. L’anno successivo va a farsi le ossa in C, in prestito, con la squadra marchigiana dell’Ancona che arriva quarta in campionato ed è semifinalista in Coppa Italia Lega Pro. Successivamente indossa le casacche di altre squadre, sempre di Serie C, tra cui Racing Fondi, Ternana, Matera e Siracusa, divenendo, nonostante la giovane età, un veterano della terza categoria