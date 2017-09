UFFICIALE: Akragas, Russello nuovo responsabile dell'area tecnica

Fonte: ssakragas.it

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Società Akragas Città dei Templi comunica di aver affidato l'incarico di Responsabile dell'area tecnica al sig. Ernesto Russello, agrigentino ed ex giocatore anche dell'Akragas negli anni '90.

Per Russello si tratta di un ritorno nel club biancoazzurro come dirigente. Nella stagione 2014/2015, con la promozione dell'Akragas in Lega Pro, ha ricoperto il ruolo di Direttore sportivo. Il nuovo Responsabile dell'area tecnica è partito oggi con la squadra per la trasferta di campionato a Caserta. Ernesto Russello sarà presentato alla stampa la prossima settimana. Ed ancora, la Società Akragas Città dei Templi comunica il reintegro in prima squadra, con il ruolo di collaboratore dello staff tecnico, di Francesco "Ciccio" Nobile. Anche Nobile è al seguito della squadra per la partita di sabato sul campo della Casertana.