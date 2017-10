UFFICIALE: Akragas, torna il centrocampista Bramati

Fonte: www.ssakragas.it

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Società Akragas Città dei Templi comunica l'ingaggio del calciatore Fabrizio Bramati per la stagione agonistica 2017/2018. Per il centrocampista romano, classe 1993, si tratta di un ritorno in maglia biancoazzurra. Bramati, nello scorso campionato di Lega Pro, ha collezionato 10 presenze con la squadra agrigentina. Il giocatore è già a disposizione di mister Di Napoli e nel pomeriggio ha firmato il contratto assieme al presidente Silvio Alessi. Fabrizio Bramati ha scelto il numero 29.