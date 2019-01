Fonte: http://www.albinoleffe.com/

© foto di Matteo Papini/Image Sport

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dall'A.C.R. Messina S.S.D. le prestazioni sportive del calciatore Gaël Genevier.

Nativo di Saint-Martin-d'Hères e cresciuto nelle giovanili del Lione, il centrocampista francese classe 1982 ha disputato le ultime due stagioni tra le fila di Reggiana (2017/18) e Messina appunto.

In precedenza, tra le tante, ha indossato anche le maglie di Perugia, Pisa, Siena, Torino, Livorno, Juve Stabia e Lumezzane per un totale di 354 presenze tra Serie A, B e C.

A Gaël Genevier va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società bluceleste.