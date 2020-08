ufficiale Albinoleffe, preso l'ex Primavera dell'Inter Gian Marco Gabbianelli

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gian Marco Gabbianelli.

Nativo di Fano, dopo l'esperienza nella Primavera dell'Inter, l'attaccante classe 1994 ha esordito tra i professionisti nella stagione 2013-2014 con la maglia dell'Aurora Pro Patria 1919 nell'allora campionato di Serie C1.

Dal 2014 al 2016 ha vestito la casacca dell'A.C. Prato in Serie C prima di passare, nel campionato 2016-2017, all'Alma Juventus Fano.

Nelle ultime tre stagioni Gabbianelli ha disputato il campionato di Serie D con S.S. Matelica Calcio 1921, Monterosi F.C. e, nella passata stagione, rendendosi protagonista della promozione dell'A.C.D. Campodarsego in Serie C grazie alle 9 marcature messe a segno nelle 18 gare disputate.