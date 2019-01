UFFICIALE: Albissola, in attacco c'è Cisco dal Padova

L'Albissola rende noto che il primo tassello di questo calciomercato per i liguri ha il nome di Andrea Cisco, nato l’8 ottobre 1998 a Padova. In questa stagione ha giocato in Serie B con la maglia della sua città natale, totalizzando 6 presenze (129 minuti) e segnando una rete, siglata al 90′ nel match casalingo contro il Pescara che ha dato il via alla rocambolesca rimonta che ha portato il 2 a 2 finale. La partita segnava il suo esordio in cadetteria a 19 anni 11 mesi 24 giorni.

Andrea Cisco ha firmato per l'Albissola - https://t.co/wWimQeoc58 Cisco ha firmato per l'Albissola pic.twitter.com/K5DQQmNA7O — Albissola 2010 (@Albissola2010) 9 gennaio 2019