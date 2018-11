UFFICIALE: Albissola, tesserato l'attaccante Silenzi

Fonte: http://www.albissola2010.it/

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

L’Albissola 2010 comunica di aver tesserato il giocatore Christian Silenzi, nato a Treviso il 24 maggio 1997. Christian è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e la scorsa stagione ha vestito le maglie di Reggina (2 presenze e 2 gol in Coppa Italia, 5 presenze in campionato, più 2 gettoni la stagione precedente) e Olbia (13 presenze e un gol) in Serie C.

Christian è figlio di Andrea Silenzi, oltre 300 partite e 72 gol da professionista con le maglie, fra le altre, di Napoli, Torino, Notthingam Forest e Reggiana.