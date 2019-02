© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alberto Colombo è il nuovo Mister dell’Alessandria Calcio. Il tecnico brianzolo, classe 1974, ha allenato in precedenza Pro Patria, Reggiana (con la quale raggiunse la semifinale play-off nel 2016), Sud Tirol e Vicenza. Con lui, in veste di allenatore in seconda, Gianluca Fasano, ex calciatore classe 1976 con oltre 400 presenze tra serie C e D. Per lui e il suo staff contratto fino a fine stagione. A Mister Colombo il nostro più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro.