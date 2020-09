ufficiale Alessandria, dopo Corazza arriva anche Rubin dalla Reggina

Altro colpo in casa Reggina per l'Alessandria che dopo l'attaccante Simone Corazza ha prelevato dal club reggino anche Matteo Rubin, difensore mancini classe '87. Questa la nota del club Grigio:

"Arriva oggi all’Alessandria, dalla Reggina, Matteo Rubin. Per lui, 349 gare ufficiali, di cui 110 in A e 138 in B, a governare la fascia sinistra. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno, con tanti propositi ambiziosi e tanta voglia di fare bene".