L'Alessandria ha comunicato sul proprio sito l'esonero del tecnico Cristian Stellini e del suo staff. “L’Alessandria Calcio vuole ringraziare il mister per il lavoro appassionato e instancabile profuso in questi mesi, - si legge nella nota del club piemontese - nella certezza che le sue qualità di uomo e allenatore verranno in futuro valorizzate come egli merita”.