UFFICIALE: Alessandria, si separano le strade con mister Colombo

Alberto Colombo non sarà l’allenatore dell’Alessandria calcio per la prossima stagione. Nel ringraziarlo, unitamente al suo staff per l’opera positiva e competente messa a disposizione nei mesi del suo lavoro, la società gli rivolge un affettuoso augurio per il proseguimento della carriera.