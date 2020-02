vedi letture

ufficiale Allarme Coronavirus. La Lega Pro rinvia anche 5 gare del prossimo turno

Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

ALBINOLEFFE - MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA - OLBIA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

L.R. VICENZA - PIACENZA