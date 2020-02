vedi letture

ufficiale Allarme Coronavirus. Rinviate altre cinque gare in serie C

È’ arrivata la comunicazione ufficiale della Lega Pro sul rinvio di cinque gare che si disputano nelle regioni di Lombardia e Veneto. Ecco la nota ufficiale. “Su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le FSN, DSA e EPS a sospendere per la giornata di domenica 23 febbraio tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto; le partite del campionato di Serie C, che si disputano in Lombardia e in Veneto sono sospese. Per il campionato si tratta di Piacenza-Sambenedettese; Giana E.-Como; Lecco-Pro Patria; Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi”.