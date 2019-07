UFFICIALE: Altro giocatore del Parma in C. Longo è del Potenza

Altra cessione in casa Parma, ed altro giocatore che viaggia verso la Serie C. Si tratta di Sebastiano Longo, girato dai Ducali in prestito al Potenza. Ecco quanto si legge nel comunicato del club acquirente:

"Il Potenza Calcio Srl comunica di aver perfezionato l’acquisto del giocatore Sebastiano Longo dalla Società Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo annuale, con opzione di riscatto a titolo definitivo".