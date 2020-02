Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che sta perfezionando in questi giorni il tesseramento del calciatore Matias Antonini, difensore centrale classe '98, con doppio passaporto brasiliano e italiano.

Il calciatore, che in Italia vanta esperienze con Inter e Cagliari, è l'ultimo tassello per la rosa di mister Di Donato: il club, infatti, ritiene definitivamente completato l'organico.