UFFICIALE: Arezzo, mister Pavanel saluta a fine stagione

Massimo Pavanel e l'Arezzo si salutano. Con un comunicato ufficiale, il club amaranto ha reso noto che "è decisione del mister non continuare, anche se con grande rammarico, il rapporto di lavoro per la prossima stagione sportiva". Pavanel saluterà stampa e città in una conferenza stampa convocata allo stadio per venerdì 18 maggio alle 15.