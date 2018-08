UFFICIALE: Arezzo, preso Borghini. Ricci va alla Jesina

Dopo 210 minuti di occasioni atalantine, il Copenaghen vince ai rigori. Doppio 0-0, decisivi gli errori degli attaccanti LE FORMAZIONI - Una novità per Gasperini, rispetto alla vigilia. Castagne, uno dei migliori in campo con la Roma, prende il posto di Hateboer sul lato destro,...

Palermo, Fiordilino: "Farò il massimo per ritagliarmi un posto in squadra"

Venezia, Bruscagin e l'infortunio: "Fosse per me giocherei anche sabato"

Foggia, Cicerelli: "Felice per il gol e soprattutto per la vittoria"

Livorno, per il centrocampo spunta Romizi

Pescara, lavoro differenziato per Fornasier

Carpi, Serraiocco a riposo. Allenamento personalizzato per Poli

Spezia, oggi doppia seduta: nel pomeriggio lavoro a parte per Bidaoui

Il Cosenza con il dubbio Baclet: cessione non più scontata

Lecce, per Saraniti è testa a testa tra Catanzaro e Viterbese

Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate per Gastaldello e Greco

Ag. Chiricò: "No alla Ternana, vuole solo il Lecce"

Foggia, risoluzione per Celli

Brescia, contatti per Morganella

Imolese, colpo in difesa. Arriva Fiore dal Palermo

Palermo, si lavora per l'emissione di una nuova fideiussione

Cremonese, i convocati di Mandorlini: our Montalto e Castrovilli

Il Club augura a Marco le migliori fortune per il futuro e a Diego un caloroso benvenuto.

La Società Sportiva Arezzo comunica di aver ceduto in prestito il giovane attaccante Marco Ricci (2000) alla Jesina, squadra che milita nel campionato di serie D. Contestualmente la società amaranto annuncia ufficialmente la ratifica dell’acquisto di Diego Borghini , difensore classe 1997.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy