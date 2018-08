UFFICIALE: Arzachena, nuovo prestito di Trillò alla Sambenedettese

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 agosto

Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Casertana, Pane l'alternativa ad Adamonis in porta

Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Matera, risoluzione del contratto per Casoli

Olbia, è fatta per Marson: domani l'annuncio

Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

Ternana, dal Genoa in prestito Callegari

Pordenone, colpo in attacco: preso Germinale

Altre notizie Serie C

L’Arzachena comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Lorenzo Trillò (classe 1997), in prestito temporaneo annuale dalla Sambenedettese. Si tratta del secondo prestito consecutivo agli smeraldini del calciatore rossoblù.

