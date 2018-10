UFFICIALE: Arzachena, tesserato il difensore Baldan

Fonte: http://www.arzachenacalcio.it

L’Arzachena Costa Smeralda Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Marco Baldan. Il difensore classe 1993, nativo di Cittadella, nelle ultime due stagioni ha militato tra le fila del Sud Tirol. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, in passato ha indossato le casacche di Nocerina e Lumezzane in Lega Pro, Latina e Perugia in Serie B. Baldan indosserà la maglia numero 29.