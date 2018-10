UFFICIALE: Arzachena, torna il difensore Arboleda

Lazio, Leiva: "Per noi momento difficile, bisogna migliorare e ripartire"

Belotti, la Nazionale persa e il gol che non arriva più

Raiola: "Prima il Milan non esisteva, ora c'è una proprietà seria"

Roma, in estate rifiutate offerte da Milan, Inter e Juve per Pellegrini

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 ottobre

Cerruti: "Giovinco in Nazionale? Allora anche Pellè"

Napoli, altra rivoluzione: almeno sei cambi per Ancelotti

Premier League, l'8° turno - Chiude Liverpool-City: c'è in palio il primato

Bundes, 7° turno: Bayern ospita M'Gladbach, Schalke e Leverkusen in trasferta

Juventus, Dybala: "Avrei sacrificato lo scudetto per la Champions"

Fiorentina, Pezzella: "Non pensiamo alla Champions. Chiesa talento puro"

L’Arzachena Costa Smeralda Calcio ufficializza il tesseramento del calciatore Christian Arboleda . Difensore, classe 1997, torna in biancoverde dopo la scorsa stagione in cui ha collezionato 29 presenze. Arboleda vestirà la maglia numero 30.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy