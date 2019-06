UFFICIALE: Arzignano, risolto il rapporto con mister Di Donato

Fonte: http://www.arzignanovalchiampo.it

FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver consensualmente valutato e definito di non proseguire il rapporto di collaborazione con l’allenatore della Prima Squadra signor Daniele Di Donato, al termine di un incontro tra le parti avvenuto in un clima di totale distensione e caratterizzato da una reciproca stima che rimane pertanto immutata. Il Consiglio di Amministrazione e tutto il Club rivolgono al tecnico i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione profusi nella scorsa stagione, culminata con la storica promozione in Serie C. A mister Di Donato la Società porge i migliori auguri per il prosieguo della carriera.