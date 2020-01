© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Calcagni, che indosserà la maglia gialloceleste numero 30. Classe 1994, Calcagni ha disputato due campionato di Serie C con la maglia della Lucchese e, dal 2016, vestiva i colori del Pontedera. Due gol in diciannove presenze nel campionato in corso per il duttile centrocampista perugino che, con la matricola veneta, ha sottoscritto un contratto fino al giugno del 2021.