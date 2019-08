UFFICIALE: Avellino, Giovanni Ignoffo nuovo allenatore

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'Us Avellino comunica di aver affidato a Giovanni Ignoffo la guida tecnica per la stagione 2019/2020. Da calciatore, Giovanni Ignoffo ha raccolto oltre 450 presenze tra i professionisti vestendo, tra le altre, le maglie di Palermo, Napoli, Foggia in serie C e Perugia in Serie A. Per lui anche tre anni all'Avellino, dal 2000 al 2003, in cui ha collezionato 93 presenze con 4 goal con una promozione in B. Il mister ha guidato le formazioni giovanili del Benevento (Giovanissimi dal 2014 al 2016, Primavera nella stagione 2016/2017) e del Palermo (Under 17, dal 2016 al 2018).