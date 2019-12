UFFICIALE: Avellino, Martone nuovo direttore generale del club

Fonte: www.usavellino1912.com/

© foto di Giuseppe Scialla

L'Us Avellino comunica che l'incarico di Direttore Generale sarà affidato ad Aniello Martone.

Dopo aver abbandonato la carriera da calciatore, Martone ha subito intrapreso il percorso dirigenziale, cominciando come responsabile del settore giovanile di Arzanese e Paganese. Nel 2014/2015 l'incarico da consulente di mercato per la Sambenedettese e poi, dal 6 dicembre 2016, consulente per la Casertana, in Lega Pro, con la quale ha raggiunto i playoff per tre anni consecutivi.