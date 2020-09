ufficiale Bari, arriva Lollo dal Venezia. Il centrocampista ha firmato un triennale

vedi letture

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Venezia FC, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe '90 Lorenzo Lollo (08.12.1990, Carrara); il calciatore ha firmato fino al giugno 2023.

Nato a Carrara, ma di fatto cresciuto alla Spezia, nel capoluogo ligure Lollo muove i primi passi da giovane calciatore fino ad esordire tra i professionisti nel 2009, dopo una breve parentesi nella formazione Primavera della Fiorentina. Con lo Spezia Lollo conquista una promozione in C1 e uno storico triplete nella stagione ’11-’12 (Campionato, Coppa Italia Lega Pro e Supercoppa Lega Pro) prima di passare al Carpi (133 presenze e 8 gol). In Emilia il centrocampista scrive pagine memorabili raggiungendo, nel ’14-’15, la storica promozione in Serie A. Contro l’Udinese, a gennaio, mette a segno il suo primo gol in A. Nell’estate del 2017 passa all’Empoli, rendendosi protagonista della promozione degli azzurri in Massima Serie andando a segno nella finale playoff contro il Frosinone (24 pres., 1 gol). A gennaio del ’19 passa al Padova prima di venire acquistato dal Venezia dove nella passata stagione totalizza 28 presenze in B.