ufficiale Bari, arriva Semenzato dal Pordenone. Ha firmato un biennale

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pordenone Calcio, i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno Daniel Semenzato (11.01.1987 Montebelluna). Il calciatore, che ha firmato un biennale, si unirà al gruppo biancorosso direttamente nel ritiro emiliano e sarà a disposizione di mister Auteri per la sfida di Coppa Italia contro la SPAL.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter (con cui vince una Coppa Italia Primavera nel 2006), Semenzato arriva a calcare i campi della Cadetteria giovanissimo con la maglia del Frosinone nella stagione ’09-’10, dopo la gavetta in C con Montichiari, Portogruaro e Venezia. Veste le maglie di Cittadella, Como, Cremonese Lecce e Treviso prima di passare, nel 2013, al Bassano dove, in tre stagione, mette assieme 83 presenze condite da 10 reti. Nella stagione ’15-’16 passa al Pordenone con cui sfiora il salto in B perdendo ai playoff contro il Parma; un buon campionato a Catania prima di tornare al Pordenone e conquistare con i ‘ramarri’ una storica promozione (35 presenze e 4 gol) e scendere in campo 15 volte nello scorso campionato Cadetto.