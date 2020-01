© foto di Fabio Sebastiani

Adesso è anche ufficiale: Roberto Floriano non è più un giocatore del Bari. A comunicare la rescissione di contratto con l'attaccante classe '86, adesso con ogni probabilità destinato ad unirsi al Palermo, è stata la società pugliese mediante una nota ufficiale. Eccola:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’attaccante italo-tedesco Roberto Floriano al club biancorosso. A Floriano vanno i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto con la casacca biancorossa insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".