Il presidente Luigi De Laurentiis è lieto di comunicare che è stato raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale dell'allenatore Giovanni Cornacchini e del suo staff tecnico per il prossimo campionato di Serie C.

Allo stesso tempo è stato raggiunto un accordo anche con il Club Manager Matteo Scala che resterà al Bari anche nella prossima stagione.