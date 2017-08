UFFICIALE: Bassano Virtus, il classe 2001 Kone ceduto al Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christopher Kone, attaccante classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Bassano Virtus, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Torino. Kone, attaccante, dopo aver realizzato 21 reti in campionato con i Giovanissimi Nazionali giallorossi era andato nella scorsa stagione sportiva in prestito all'Inter, prima di approdare in granata dove è stato voluto fortemente dalla dirigenza della società del Presidente Urbano Cairo. A comunicare l'affare è stato il Bassano mediante il proprio sito.