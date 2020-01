Il Bisceglie ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Riccardo Romani, classe 1992 e reduce da tre stagioni con la maglia del Fossano, club piemontese con il quale ha conquistato la promozione in Serie D la scorsa estate. Il trequartista, che aveva giocato in Serie C nella stagione 2010/11, vestendo i colori del Como, ha sottoscritto un contratto biennale.