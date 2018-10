UFFICIALE: Bisceglie, De Martino è il nuovo presidente

Premere F5 per aggiornare la pagina 14.05 - RIEPILOGHIAMO I PRIMI 15 France Football ha fin qui svelato 15 dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro. Ecco qui riepilogati i primi 15. Sergio Aguero (Manchester City) Alisson Becker (Roma/Liverpool) Gareth Bale (Real Madrid) Karim...

Milan, Gattuso: "Romagnoli andrà in Nazionale"

Germania, Reus salta Olanda e Francia per problemi ad un ginocchio

Di Chiara: "Giovinco in Nazionale? Mancini vuole qualità"

Inter, Icardi raggiunge Vieri: 7° posto tra i marcatori nerazzurri in Serie A

Vaciago su Tuttosport: "Un assalto per distruggere il fenomeno"

Milan, ben 5 gol da fuori area. In Europa ha fatto meglio solo il Dortmund

Francesco De Martino è il nuovo presidente del Bisceglie. Ad annunciarlo lo stesso imprenditore in occasione della presentazione del nuovo organigramma societario, facente seguito alle dimissioni di Nicola Canonico.

