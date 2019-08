UFFICIALE: Bisceglie, doppio colpo. Ecco il figlio d'arte Wilmots e Diallo

Doppio colpo a centrocampo per il Bisceglie: la società del presidente Canonico regala a mister Vanoli le prestazioni del centrocampista belga, classe '97 e figlio d'arte (suo padre Marc è ex ct del Belgio, ndr), Reno Wilmots, che nella sua carriera vanta importanti esperienze con Carpi, Avellino e Standard Liegi. Contestualmente il club pugliese ha comunicato il ritorno in nerazzurro del senegalese Layousse Diallo. Difensore centrale classe '97, svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Avellino.