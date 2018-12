Fonte: ufficio stampa bisceglie

La società A.S. Bisceglie Calcio, comunica che in data odierna, ha sollevato dal suo incarico il Sig. Umberto Quistelli. Un sentito ringraziamento per il suo apporto ai colori nerazzurro stellati e un augurio per un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni.