UFFICIALE: Bisceglie, fatta per Mosti, Cerofolini e Girone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre nuovi acquisti per il Bisceglie. Il club azzurrostellato ha annunciato gli ingaggi in prestito fino a fine stagione di Luca Mosti, terzino destro classe '98, di proprietà della Fiorentina e nella prima parte di stagione all'Arezzo; Michele Cerofolini, portiere classe '99, sempre di proprietà della Fiorentina, nel girone d'andata al Cosenza in Serie B; Maxime Girone, esterno di fascia classe '94 dal Potenza. Il francese torna in nerazzurro stellato, avendo vestito la maglia del Bisceglie già nella scorsa stagione.