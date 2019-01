Operazione in uscita per il Bisceglie, che gira in prestito al Roccella (serie D) Antonio Messina, attaccante classe 2000 che militava con gli stellati da gennaio del 2018. In questa stagione il ragazzo ha totalizzato ben 11 presenze. Messina, casertano, vanta un passato nei campionati regionali campani con Hermes Casagiove e Villa Literno.