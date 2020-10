ufficiale Bisceglie, il nuovo organigramma: Tavano torna dg, Capurso team manager

Nella mattinata di sabato 3 ottobre, l’As Bisceglie Srl ha tenuto una conferenza stampa di presentazione dell’organigramma societario che si appresta ad esordire nel campionato di serie C 2020/21.

Tra le novità, rispetto alla passata stagione, si registra il ritorno nel ruolo di Direttore generale di Paolo Tavano e l’ingresso nel ruolo di Team Manager di Leopoldo Capurso, una delle figure di spicco del panorama sportivo cittadino e pugliese. Formalizzate anche la carica di vice presidente di Vito D’Addato e dei presidenti onorari Giuliano Mastrototaro e Francesco De Martino, queste ultime ufficializzate dal presidente Vincenzo Racanati, che ne ha sottolineato il supporto e la vicinanza, sempre costanti negli anni.

Successivamente la parola è passata al Dirigente responsabile dell’ufficio stampa, Gianni Casella: “E’ stato creato un progetto basato sull’unione e sulla solidarietà fra tutte le associazioni sportive e le risorse del territorio – ha spiegato -, sebbene non sia stato facile, tenendo presente il momento storico che il Bisceglie Calcio stava attraversando in questi ultimi anni. Abbiamo inserito delle figure che rafforzeranno il carattere professionale della società e che andranno a mettere a disposizione la loro esperienza, acquisita negli anni, nel mondo dello sport. Ai tifosi dico di avere pazienza: dovranno comprendere che questo percorso sarà graduale, senza contare le insidie degli aspetti economico-finanziari, che i dirigenti si sono assunti personalmente. Questo progetto – ha concluso Casella – dev’essere l’esempio di come questi biscegliesi, ritenuti poco credibili da molti, abbiano in realtà dato dimostrazione di correttezza, lealtà, determinazione e di amore verso la società del Bisceglie Calcio. Ci siamo tutti assunti importanti responsabilità”.

Parola, poi, al Dg Paolo Tavano che ha spiegato le ragioni del suo ritorno. “Sono tornato volentieri a Bisceglie perché è una città a cui sono affezionato – spiega Tavano -. I motivi principali che mi hanno spinto ad accettare la corte del Bisceglie sono essenzialmente due: l’aver appreso della presenza di diciassette “persone di cuore”, che hanno sottoscritto determinati accordi, e l’acquisita sinergia con l’Unione Calcio Bisceglie e con le altre associazioni. Sono state motivazioni davvero importanti, che mi hanno spinto a ritornare con entusiasmo, a cui va ad aggiungersi il coinvolgimento dell’imprenditoria locale, tutti fattori che non avevo riscontrato tre anni fa. Abbiamo fame di crescere e di fare le cose con tanta professionalità”.

Successivamente è arrivata la presentazione del Team manager, Leopoldo Capurso. “Ringrazio il presidente Vincenzo Racanati e tutti i dirigenti per avermi voluto coinvolgere in questo progetto – ha esordito -. Il Bisceglie Calcio è finalmente tornato ad avere un profondo legame con i biscegliesi. Sarò il rappresentante della società all’interno dello spogliatoio, con il compito di fare da intermediario tra gruppo squadra e dirigenza. Visto l’attuale momento storico che ci vedrà convivere con il Covid-19, ho già chiesto, e continuerò a chiedere ancora, a tesserati ed addetti ai lavori di avere un’attenzione maniacale per tutelarsi il più possibile, scongiurando il rischio di gettare alle ortiche tutto quello che la società sta facendo”.

In chiusura, poi, l’intervento del responsabile unico del settore giovanile, Renzo Ferrante, che ha annunciato le novità nello staff tecnico. “Con grande onore ho ripreso ciò che si era interrotto, per vari motivi, nella scorsa stagione – ha chiosato -. Finalmente è andato in porto il progetto di unificazione con l’Unione Calcio Bisceglie, un vero e proprio mio desiderio. Stiamo mettendo su un grande settore giovanile, con persone valide che hanno l’ambizione di crescere in qualità di allenatore, ma soprattutto di valorizzare i calciatori biscegliesi e del territorio. Cercheremo di mettere in difficoltà mister Bucaro, portando alla sua attenzione giovani che dovrà tenere in considerazione. Siamo in piena unità d’intenti anche con il Direttore sportivo, Livio Scuotto: vogliamo far bene”.