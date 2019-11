© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Il Bisceglie ufficializza l'arrivo dell'attaccante Tony Letizia, classe 1987, nella seconda metà della scorsa stagione al Modena in Serie D. In carriera, il centravanti napoletano ha disputato oltre cento presenze in Serie C con le maglie di Matera, Reggiana, Foggia, Cosenza e Catanzaro. Per i pugliesi si tratta del terzo innesto nelle ultime ventiquattro ore, dopo quelli di Karkalis e Armeno formalizzati ieri.