ufficiale Cagliari, Marigosu un prestito all'Olbia

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Federico Marigosu che si trasferisce all’Olbia con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21

Giovane classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, nell'ultima stagione è stato tra i trascinatori della squadra Primavera (19 presenze e 1 gol), seconda in classifica prima dell’interruzione causata dall’emergenza Covid. Il 26 luglio scorso ha debuttato in Serie A durante Cagliari-Udinese; un gettone di presenza bissato nell'ultimo turno di campionato a San Siro contro il Milan.

Trequartista, molto abile nell'uno contro uno, Marigosu è un assist-man che abbina creatività e concretezza. Può essere schierato anche come centrocampista centrale o mezzala. Vanta 2 presenze nella Nazionale Under 16 e 4 con l'Under 19. Di recente è stato impegnato a Tirrenia in uno stage dell'Under 20 azzurra in vista delle qualificazioni alla fase finale del campionato europeo di categoria.

Con la maglia dell'Olbia potrà vivere ora una nuova importante tappa di maturazione, continuando così il suo percorso di crescita umana e calcistica.