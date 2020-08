ufficiale Carrarese, in prestito dall'Empoli arriva Marco Imperiale

Innesto in prestito per la Carrarese. Il club toscano ha annunciato di aver acquistato a titolo temporaneo Marco Imperiale dall'Empoli. L'esterno ha commentato: "La Carrarese è stata protagonista di una grande stagione, quella passata senza, per questo, accontentarsi. Il traguardo solo sfiorato deve rappresentare la base, solida, che deve spingerci a raggiungere il massimo, questa volta. Società, dirigenza e staff tecnico sono di primo livello e ho notato, da subito, che ci sono le migliori intenzioni per cercare di vincere. Gioco come esterno basso di difesa nella corsia mancina, in uno schieramento a quattro o come quinto e provo sempre a sovrappormi per creare superiorità numerica e sorprendere gli avversari. La squadra che è in costruzione ha giocatori top e sono sicuro ne arriveranno altri per completare una rosa di grande livello In questo momento dell'anno si pongono le basi del lavoro che sarà utile per il campionato, in cui la Carrarese sarà lì a recitare un ruolo da protagonista assoluta, ne sono certo".