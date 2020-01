UFFICIALE: Carrarese, Manneh torna al Catania

© foto di Federico Gaetano

Si chiude dopo sei mesi, diciotto presenze (quindici in campionato più tre nelle coppe) e un gol l'avventura di Kalifa Manneh con la maglia della Carrarese. Il ventunenne gambiano, arrivato in prestito la scorsa estate dal Catania, fa ritorno in Sicilia come comunicato dal club marmifero sul proprio sito ufficiale: "Carrarese calcio 1908 rende noto la risoluzione dell'accordo di prestito del calciatore Kalifa Manneh che , pertanto, torna a disposizione della società Calcio Catania, proprietaria del cartellino. La società di Piazza Vittorio Veneto ringrazia l'atleta per la professionalità mostrata indossando la maglia azzurra augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera agonistica sportiva".