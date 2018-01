UFFICIALE: Carrarese, preso a titolo definitivo Luca Ricci

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Carrarese calcio 1908 rende noto l'acquisto dal Ssc Monopoli 1966, a titolo definitivo, del difensore Luca Ricci classe 1989 che si legherà ai colori azzurri con un contratto valido sino al 30.06.2019. Il calciatore vanta 100 presenze circa in cadetteria avendo indossato le casacche di Cesena, Varese ed Ascoli con cui ha segnato anche la prima rete in serie B. In terza serie il centrale di Bibbiena vanta oltre 115 presenze indossando tra le altre le maglie di Ancona, Pistoiese e Catanzaro. Nel 2009/2010 il difensore ha esordito in nazionale azzurra con ben 4 presenze nella selezione Under 20